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Toplantıya giden MHP'lilerin midibüsü devrildi: 2 ölü, 14 yaralı

Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamlarını yitirirken, 14 kişi yaralandı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
03 Ekim 2021 Pazar 10:24
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Toplantıya giden MHP'lilerin midibüsü devrildi: 2 ölü, 14 yaralı

BARTIN, (DHA)


Bartın’da, MHP’nin Ankara’daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamlarını yitirirken, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi. MHP’nin Ankara’da düzenlenecek olana istişare toplantısına katılmak üzere partililer 74 AJ 900 plakalı midibüs ile yola çıktı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi. Kazada, 19 kişinin bulunduğu midibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.


(Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç (soldaki) ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş (sağdaki))

DHA

Anahtar Kelimeler:
MHPToplantıMidibüsBartınBelediye Başkan YardımcısıAhmet KömeçMurat SevilmişYaralıEsenyurtAnkaraZonguldak
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