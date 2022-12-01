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TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak

01 Aralık 2022 Perşembe 15:47
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK), 311 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edecek.

İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçlere ilişkin bilgilendirmeler, www.tubitak.gov.tr ve kariyer.tubitak.gov.tr internet adreslerinde yer almaktadır.

Son başvuru tarihi 22 Aralık 2022'dir.

İlan metnine ulaşmak için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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