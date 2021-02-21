Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1560
ALTIN
399.247
DOLAR
6.9514
STERLİN
9.7532
EURO
8.4350
Havalimanlarındaki plastik kaplar için reklam ihalesi yapılacak
Reklam ihalesi yapılacak
Karşıyaka Belediyesi atletizm pisti yaptıracak
Atletizm pisti yaptırılacak
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden tedarik ve kurulum ihalesi
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden...
Araç ve Gayrimenkul satışı yapılacak
Araç ve Gayrimenkul satışı...

Tunceli'de terörü yok etme mücadelesi sürüyor; 600 terörist sayısı 20'lere düştü

Tunceli'de, güvenlik güçlerince son yıllarda terörle mücadelede sürdürülen kapsamlı operasyonlarla, kırsal alanda sayıları 600'ü bulan terörist sayısı 20'lere kadar düşerken, 4 yıldır örgüte katılım olmadığı belirlendi. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
21 Şubat 2021 Pazar 12:10
0 Okunma
Tunceli'de terörü yok etme mücadelesi sürüyor; 600 terörist sayısı 20'lere düştü

TUNCELİ

İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede terör örgütlerine yönelik mücadele aralıksız sürüyor. Jandarma ekiplerinin yanı sıra polis ve güvenlik korucuları ile İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), desteğiyle sürdürülen kapsamlı operasyonla 4 yıl önce bölgede bulunan 600 terörist sayısı 20'lere kadar düştü. Bölgede aralıksız sürdürülen iç güvenlik operasyonları nedeniyle teröristler, bulundukları barınma alanlarında çıkamazken, ölüm korkusuyla Kandil'den gelen telsiz görüşmelerine bile cevap veremiyor. Operasyonların, bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceği bildirildi.

4 YILDIR TERÖR ÖRGÜTLERİNE KATILIM OLMADI

Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü kapsamlı operasyonla bölge teröristlerden temizlenirken, örgüte katılımları da etkiledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye'nin topyekun PKK ile mücadelesinin geldiği nokta' başlığıyla sosyal medya hesabından bölücü terör örgütüne katılım durumuna ilişkin paylaştığı grafikte 2020 yılında sadece 52 kişinin katılım sağladığını duyurdu. Tunceli'de ise kapsamlı operasyonların etsiyle son 4 yılda terör örgütlerine katılımın olmadığı tespit edildi. 

1 YILDA 850 OPERASYON 

Tunceli'de 2020'de güvenlik güçlerince teröristleri etkisiz hale getirmek, kış üslenmesi hazırlıklarını ortadan kaldırmak, bölgede hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla 850 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 3'ü kırmızı, 5'i turuncu ve 6'sı gri kategoride olmak üzere toplam 27 terörist ölü ele geçirilirken bölgede Kırmızı Liste'de bulunan terörist kalmadığı öğrenildi.

YILDIRIM- 4 MUNZUR KUTU OPERASYONUYLA TİKKO BÖLGEDEN TEMİZLENDİ

28 Temmuz 2020'de başlatılan 'Yıldırım- 4 Munzur Kutu' operasyonunda kent kırsalında yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren TKP/ML TİKKO terör örgütü bitirildi. Geçen 9 Kasım’da örgütün Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olan sözde 'Dersim komutanı' olan 'Deniz' kod adlı terörist Cumhur Sinan Oktulmuş ve 'Muharrem' kod adlı Ferdi Tosun'un etkisiz hale getirilmesinin ardından Tunceli dağları, bu örgütten temizlendi.

'EREN-7 MERCAN MUNZUR' EKSİ 20 DERECEDE 2 METRE KARDA DEVAM EDİYOR

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca 7 Şubat günü başlatılan 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu da sürüyor. 2 bin 500 rakımlı karla örtülü dağlarında ve sarp vadilerinde sürdürülen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özem Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1062 kişilik personel görev alıyor. Kışlık özel kıyafetleriyle araziye çıkan güvenlik güçleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu hava sıcaklığının da eksi 20'lere düştüğü yüksek kesimlerde ve sarp arazide arama ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliTerörGüvenlik Güçleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korumaların film sahnelerini aratmayan zorlu eğitimi
Korumaların film sahnelerini aratmayan zorlu eğitimi
Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde 'kaçak içki' ele geçirildi
Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde 'kaçak içki' ele geçirildi
Beşiktaş ve Sarıyer'de iki ilginç kaza
Beşiktaş ve Sarıyer'de iki ilginç kaza
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans