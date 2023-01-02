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Turizm arsası satış ihalesi

02 Ocak 2023 Pazartesi 19:11
Turizm arsası satış ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmir'in Çeşme ilçesinde, 7.247 metrekare turizm tesis alanı imarlı arsa açık artırma ile satılacak.

Sakarya mahallesi Punta mevkiinde bulunan arsa, koruma amaçlı imar planında turizm tesis alanında ve yolda kalmaktadır. Taşınmazın muhammen satış bedeli 158 milyon 680 bin 312 Türk Lirası, birinci satış günü 9 Mart 2023 tarihidir. İhale Çeşme Belediyesi Çakabey Kültür Merkezinde açık artırma suretiyle yapılacak.

Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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