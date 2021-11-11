Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü, Karabağ zaferini iş ve sanat dünyası ödülleri ile taçlandıracaklar...

HABER: FUNDA AKOSMAN

BHS Group Medya ve Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü’nün 4. kez organize ettiği Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri gecesi 16 Kasım salı akşamı ‘’İki Devlet Tek Millet’’ Şuuruyla Seyhanlar Group Anasponsorluğun’da Cvk Park Bosphorus İstanbul Hotel’de sahiplerini buluyor.

Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Kurucusu Atakan TAŞUR ve Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü Genel Başkanı Koray BOZAT’ın ev sahipliği yapacağı gecenin 4.kez düzenlenmesi diğer senelerden ayrı bir önem taşımaktadır.Sanat,Siyaset,Spor ve İş Dünyası’nın en iyilerinin ödüllendirileceği Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri gecesinde Azerbaycan Devleti’nin elde ettiği büyük zafer olan Karabağ Zaferinin özel kutlaması yapılacaktır.

Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri gecesinde önceki yıllarda Koray AVCI,Serkan KAYA, Gülben ERGEN,Perihan SAVAŞ,Ebru YAŞAR,Furkan PALALI, Berker GÜVEN, Emre KAYA, Ömür GEDİK gibi isimler ödül almıştı.