Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'den satılık fabrika

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A,Ş. mülkiyetindeki kargir un fabrikası ihale ile satışa çıkarıldı.



Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi Ergenekon Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 84’te bulunan 101 ada 742 parselde kayıtlı 7.718,80 m² arsa alanına sahip kargir un fabrikası ve fabrikaya ait teçhizatın satış ihalesi 3 Aralık 2021 tarihinde Banka Genel Müdürlük Binasında düzenlenecek olan ihalede “Kapalı Zarfla Teklif Alma” usulüne göre peşin bedelle satılacak.



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