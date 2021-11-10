Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,622.48
ALTIN
573.76
DOLAR
9.78
STERLİN
13.25
EURO
11.32
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'den satılık fabrika
Türkiye Kalkınma ve Yatırım...
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim...
Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak
Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'den satılık fabrika

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Kasım 2021 Çarşamba 11:34
0 Okunma
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'den satılık fabrika

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A,Ş. mülkiyetindeki kargir un fabrikası ihale ile satışa çıkarıldı.  
 

Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi Ergenekon Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 84’te bulunan 101 ada 742 parselde kayıtlı 7.718,80 m² arsa alanına sahip kargir un fabrikası ve fabrikaya ait teçhizatın satış ihalesi 3 Aralık 2021 tarihinde Banka Genel Müdürlük Binasında düzenlenecek olan ihalede “Kapalı Zarfla Teklif Alma” usulüne göre peşin bedelle satılacak.


Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş.Satılık FabrikaUn Fabrikası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Narkoterör operasyonunda 2 ton 423 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Narkoterör operasyonunda 2 ton 423 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 10 Kasım mesajı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 10 Kasım mesajı
Zonguldaklılar ‘Ata’sını andı
Zonguldaklılar ‘Ata’sını andı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans