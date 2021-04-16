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Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru TEI-TJ300, rekor kırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ile geliştirilen, Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru TEI-TJ300'ün, 240 milimetre çap ile 1342N itki kuvvetine ulaşarak, sınıfında dünya rekoru kırdığı belirtildi. Bakan Mustafa Varank, "TEI-TJ300; hava, deniz ve kara savunma sistemlerine uygulanabilecek" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Nisan 2021 Cuma 15:32
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Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru TEI-TJ300, rekor kırdı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin öz kaynaklarını ve yetişmiş insan gücünü kullanarak, yerli ve milli çözümler geliştirdiği belirtildi. Yürütülen bu çalışmalardan birinin de Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru TEI-TJ300 olduğu kaydedildi. TÜBİTAK, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ve Roketsan iş birliği ile 2017 yılında geliştirilmeye başlanan TEI-TJ300 turbojet motoru projesinde hedeflenen performansın çok ötesinde sonuçlar ortaya çıktı. 230-250 milimetre sınıfındaki diğer rakip motorların en iyisi, 250 milimetre çap ile en fazla 1250 N seviyesinde itki üretirken TEI-TJ300 motoru, 240 milimetre çap ile 1342 N itki kuvvetine ulaşarak bu sınıfta dünya rekoru kırdı.

Bakan Varank, Twitter'daki hesabından, "TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk Orta Menzilli Füze Motoru TEI-TJ300, 240 milimetre çap ile 1342N itki kuvvetine ulaşarak sınıfında dünya rekoru kırdı. TEI-TJ300; hava, deniz ve kara savunma sistemlerine uygulanabilecek. Tebrikler" mesajı ile TEI-TJ300'ün rekor kıran testinin videosunu paylaştı.

RÜZGAR ETKİSİYLE BAŞLAMA

TEI-TJ300 motoru, herhangi bir başlatıcı sisteme (marş motoru) ihtiyaç olmadan rüzgar etkisi (windmilling) ile başlayabilme özelliğine sahip. Bu özellik, platformun hem hava hem deniz hem de kara savunma sistemlerine uygulanmasını mümkün kılıyor. TEI-TJ300 turbojet motorunun geliştirme ve kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından seri üretim süreci başlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Orta Menzilli Füze Motoru TEITJ300Rekor KırdıTürkiye
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