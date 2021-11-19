Türkiye Taşkömürü Kurumu Nitelikli İşçi Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Türkiye Taşkömürü Kurumu 2021 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Kurumun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere, meslek ve eğitim durumlarına ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 30 nitelikli eleman alımı yapacaktır.

İlan 22/11/2021 - 26/11/2021 tarihleri arasında 5 günlük yayınlanacaktır ve adayların ilanın yayımlandığı dönem itibariyle en fazla 34 yaşında olması 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

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