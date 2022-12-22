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Türkiye ve Azerbaycan arasında 'inşaat' mutabakatı

22 Aralık 2022 Perşembe 11:53
Türkiye ve Azerbaycan arasında 'inşaat' mutabakatı

ANKARA - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Türkiye ve Azerbaycan arasında inşaat sektörüne ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov ile bakanlıkta bir araya geldi. Kurum ve Haydarov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki inşaat sektörünü güçlendirmek amacıyla 'İnşaatta Normatif ve Birim Fiyatlandırma Sisteminin İyileştirilmesi Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Bakan Kurum anlaşmaya ilişkin, "Bugün imzalayacağımız yapı alanındaki iş birliği protokolü ile söz konusu sistemin kardeş Azerbaycan'da kullanılmasına yönelik ilk adımın atılmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. İmzalayacağımız anlaşma hem yapı malzeme ve müteahhitlik sektörüne hizmet verecek hem de iki ülke arasında yeni iş birliği alanları açacaktır" dedi.

Kemaleddin Haydarov ise iki ülke ilişkilerine dikkat çekerek, anlaşmadan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ve AzerbaycanInşaat MutabakatıMurat Kurum
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