Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.122,47
ALTIN
1.018,72
DOLAR
18,17
STERLİN
21,41
EURO
18,05
Boğaziçi Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Boğaziçi Üniversitesi 17 Öğretim...
İstanbul Arel Üniversitesi 75 Akademik Personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 75...
Dicle Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi 54 Sözleşmeli...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr....

Türkiye’den Gürcistan’daki orman yangınına destek

24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:13
Türkiye’den Gürcistan’daki orman yangınına destek

ANKARA - Gürcistan'ın Borcomi ilçesinde günler önce başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınına Türkiye’den de destek gidiyor. 5 gündür karadan ve havadan müdahalenin sürdüğü yangın için Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) bağlı 3 adet yangın söndürme uçağı Tiblis Hava Limanı’na ulaştı.

OGM’den yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'ın Borcomi ilçesinde çıkan orman yangına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğü belirtilerek, “Yangına havadan müdahale desteği kapsamında Türkiye’den 1 adet AN32 Antanov, 2 adet AT802 Airtractor uçağı görevlendirilmiştir. Yangına havadan müdahale edecek olan UR-UZH tescil numaralı 1 adet AN32 Antanov uçağımız dün gece itibari ile intikalini başlatarak, Dalaman’dan Tiblis Hava limanına 05:00 de ulaşmıştır. EC-NVF ve EC-LGT tescil numaralı 2 adet AT802 Airtractor uçağımız ise gün doğumu ile Antalya’dan kalkarak 11,30 civarı Tiblis havalimanın varmıştır. Gerekli resmi işlemlerin ardından hızlıca yangına müdahaleye başlayacaktır” denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeGürcistanOrman Yangını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boğaziçi Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Boğaziçi Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 75 Akademik Personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 75 Akademik Personel alıyor
Dicle Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans