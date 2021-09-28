TÜYİSEN Başkanı Baydar: Abartılı yurt ve barınma sorunu yok

KONYA - Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, ''Ülkemizde bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer verildiği şekliyle abartılı bir yurt ve barınma sorunu yoktur. Ülke genelinde öğrencilerin açıkta kaldığı, barınma sorunu yaşadığı, yurt bulamadığı gibi ifadeler abartılı ve maksadı aşan ifadelerdir'' dedi.



TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar, ülke gündeminde birkaç haftadır yer alan yurt ve barınma sorunuyla ilgili bilgi kirliliği olduğunu savundu. Abartılı yurt ve barınma sorunu olmadığını kaydeden Baydar, ''Ülkemizde bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer verildiği şekliyle abartılı bir yurt ve barınma sorunu yoktur. Ülke genelinde öğrencilerin açıkta kaldığı, barınma sorunu yaşadığı, yurt bulamadığı gibi ifadeler abartılı ve maksadı aşan ifadelerdir. Pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıldır kapalı olan özel yurtlar hizmet vermek üzere tüm önlemlerini alarak kapılarını öğrencilere açmıştır" dedi.



'ÖZEL YURTLAR FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPAMAZ'



Baydar, enflasyon ortalamasına göre fiyat artışlarının belirlendiğine değinerek, şunları kaydetti:



''Özel yurtlar fahiş fiyat artışı yapamazlar çünkü bağlı oldukları yönetmeliğe göre yılda bir defa mayıs ayı yıllık enflasyon ortalaması oranında fiyat artışı yapabilirler. Bu fiyat artışını da devlete bildirmek durumundadırlar. Ülkemizde bir yurt ve barınma sorunu yoktur. Konuyu maksatlı olarak gündemde tutmaya çalışanların asıl amacının ülke genelinde yurt ve barınma sorununa çözüm üretilmesi için odaklanılması değil, mevcut KYK yurtlarına bedava veya bedavaya yakın yerleşememe sıkıntısı olduğu anlaşılmaktadır. Üyelerimizden sendikamıza ulaşan bilgilere göre yurt sıkıntısı yalnızca İstanbul, Ankara İzmir gibi metropol şehirlerde lokal olarak görünmektedir. Diğer pek çok örnek olarak, Karabük, Aksaray, Konya ve Uşak gibi birçok ilde doluluk oranı yüzde 50'lere ulaşmayan özel yurt ve kapasite mevcuttur. Bazı bölgelerde mahallî olarak görülen yurt sıkıntısı öğrencilerin pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim yapılmayan üniversitelerinden uzak kalması nedeniyle iki dönem için oluşan yığılmadan ve yoğunluktan kaynaklanmaktadır ve geçicidir.''



TÜYİSEN Başkanı Baydar, öğrencilerin kaçak işletilen apart, stüdyo daire ve evlerden uzak tutulmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, ''Bazı metropol belediyeler tarafından iyi niyetle öğrencilere barınma imkanı sağlanması yönünde alınmaya çalışılan tedbirler nihai çözüm değildir. Sorunun çözümü devlet kontrolünde barınma hizmeti veren özel öğrenci yurtlarının yaygınlaştırılarak yatak kapasitelerinin artırılması için destek verilmesine bağlıdır. Özel öğrenci yurtlarından hizmet alan öğrenciler için Anayasamızda yer alan eşitlik ilkesinin gerektirdiği uygulamalar devreye sokularak, vakıf ve dernek yurtlarından barınma hizmeti alan öğrencilere her ay devletçe karşılıksız olarak verilen beslenme ve barınma yardımının özel öğrenci yurtlarında kalan öğrencileri de verilmesi sağlanmalıdır. Öncelikle KYK tarafından bina kiralayarak yatak kapasitesini artırmaya çalışmak yerine kira, tezyin, personel gideri olmadan halen faal durumda olan özel öğrenci yurtlarından daha uygun fiyatlarla konaklama hizmeti satın alınması yoluna gidilerek atıl kapasitenin devreye sokulması sağlanmalıdır'' dedi.