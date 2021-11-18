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Üniversite içerisindeki ticari alanlar kiraya verilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Kasım 2021 Perşembe 10:52
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Üniversite içerisindeki ticari alanlar kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Tayfur Sökmen Kampüsü ve bağlı birimlerinde bulunan ticari alanları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif  usulüne göre kiraya verecek.

7 adet ticari alanın 3 yıllığına kiralanmasına ilişkin ihale 29 Kasım 2021 tarihinde Rektörlük Toplantı salonunda yapılacak. Kiralanan taşınmazlarda Tayfur Sökmen Kampüsünde ve bağlı birimlerinde faaliyet gösteren iş kollarının ve İktisadi İşletmelerin faaliyet alanı haricinde bir iş kolunda öğrenci ve personele hizmet yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Ticari Alanlar Kiraya Verileceküniversite
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