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Üretim tesisleri 5 yıllığına kiraya verilecek

Boztepe Tarım İşletme Müdürlüğü üretim tesislerini 5 yıllığına kiraya veriliyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Nisan 2021 Perşembe 11:19
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Üretim tesisleri 5 yıllığına kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Şanlıurfa Boztepe Tarım İşletme Müdürlüğü'ne ait Sebze Tohumculuğu Üretim Tesisi Kompleksi: 5 adet sera (10.000 metrekare) 1 adet fide serası (1.000 metrekare ve sera bağlantı yollarıyla beraber (4.000 metrekare) içerisinde 4 adet iklim kontrollü oda, laboratuvar ve sosyal tesis bulunan 1 adet İdari Bina olmak üzere sera kompleksinin toplam alanı 15 dekar olarak 5 yıllığına kiraya verilecek.

İhale açık arttırma usulü ile yapılacaktır.   

İhaleyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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