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Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı

07 Şubat 2023 Salı 14:46
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; VakıfBank tarafından on yıldır aranmayan ve zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin hesap sahiplerini veya mirasçılarını bilgilendirmek amacıyla ilan verildi.

İlan edilen zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan 15 Haziran 2023 tarihine kadar hak sahipleri veya mirasçıları tarafından aranmayanlar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilecek.

VakıfBank'ın zaman aşımına uğrayan emanet ve alacaklara ilişkin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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