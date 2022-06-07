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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
07 Haziran 2022 Salı 14:25
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 175 öğretim üyesi istihdam edecek.

Başvuracak adayların, 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları ve yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

İlan için son başvuru tarihi 27 Haziran 2022'dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

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