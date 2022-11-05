Yalova Ãœniversitesi SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; Yalova Ãœniversitesiâ€™nde 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunuâ€™nun 4 Ã¼ncÃ¼ maddesinin (B) fÄ±krasÄ±na gÃ¶re SÃ¶zleÅŸmeli Personel olarak istihdam edilmek Ã¼zere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayÄ±lÄ± Bakanlar Kurulu KararÄ± ile yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulan SÃ¶zleÅŸmeli Personel Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin Esaslarâ€™Ä±n Ek 2 nci maddesinin (b) fÄ±krasÄ±na gÃ¶re 2020 KPSS B grubu OrtaÃ¶ÄŸretim,2020 KPSS (B) grubu Ã¶n lisans ve 2021 KPSS (B),2022 KPSS (B) Lisans grubu puan sÄ±rasÄ± esas alÄ±nmak suretiyle sÃ¶zleÅŸmeli personel alÄ±nacaktÄ±r.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.