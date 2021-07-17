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Yatırımcılara Duyuru

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara Duyuru

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:32
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Yatırımcılara Duyuru

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 42 adet taşınmaz, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhalelere katılmak isteyenlerin tekliflerini ve şartnamede istenilen belgeleri Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi gerekmektedir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ilanına ulaşmak için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

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