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Yıllarca tabutlu eylem yapan EYT'liler, bu kez kutlama için buluştu

Düzce'de, tabutlu eylemler yapan EYT mağdurları, bu kez kutlama için buluşup, oyun oynayıp, horon tepti.

01 Ocak 2023 Pazar 18:38
Yıllarca tabutlu eylem yapan EYT'liler, bu kez kutlama için buluştu

DÜZCE, (DHA)

'Mezarda emeklilik istemiyoruz' diyerek 1 Aralık 2018'de tabutlu eyleme başlayıp, ardından dernekleşen EYT mağdurları, bu kez kutlama için bir araya geldi.

Düzce Belediyesi önünde toplanan Sakarya, Bolu ve Düzce EYT Derneği üyeleri, simgeleri tabut ile 'Rahmetli' isimli banka kartını kırarak eylemlerini sonlandırdı.

Sakarya, Bolu ve Düzce EYT Derneği Başkanı Mehmet Ali Çelik, "Mezarda emeklilik istemediğimizi, Sayın Yaşar Okuyan'ın çıkardığı yasalarla yaşadığımız mağduriyetin ortadan kaldırılması için haklı bir direniş içine girdik.

Yeni yıla 3 gün kala sayın Cumhurbaşkanı'mız, Vedat Bey ile yaptığı toplantı sonrası çıkarak müjdeyi verdi. Bütün EYT'li kardeşlerimize, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Devlet Bey'e güçlü bir alkış istiyorum. Hak aramak; bağırmakla olmuyor, hak aramak yakıp, yıkmakla olmuyor.

Hak aramak; planlı, örgütlü ve dosyaları sunmakla oluyor. Haklı mücadelemizin karşılığını aldık" dedi.

Daha sonra grup, ATM'lerin önüne gidip, banka kartları ile temsili olarak emekli maaşlarını çekti.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
EYTEylemHoron
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