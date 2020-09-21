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209 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Eylül 2020 Pazartesi 13:19
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209 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

ANKARA - Ankara'da 209 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atama töreni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Bakan Selçuk'un katılımıyla yapılan atama töreninde şehit ve gazi yakınları ile gaziler hazır bulundu. Selçuk, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına daha iyi hizmet sunmak için çabaladıklarını belirterek, "2002 yılında kamuda istihdamda olan şehit yakını, gazi ve gazi yakımızınız sayısı 6 bin civarıydı. Temmuz 2018'den bugüne Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde ise toplam 4 bin 625 atama gerçekleştirdik ve bugün de 209 kardeşimizin ataması ile beraber toplamda 44 bin 384 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağlamış olacağız. İnanıyoruz ki Türk bayrağının her dalgalandığı her yer bizim vatanımız. O yüzden neresi olursa olsun, aynı bilinçle, aynı şuurlar, aynı vatan sevdasıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla butona basarak, atama işlemini gerçekleştirdi. Babası şehit ve kendisi de 15 Temmuz gazisi olan Ayşe Emine Özyiğit, Nükleer Düzenleme Kurumu'na mühendis olarak atandığını belirterek, “Bugüne kadar devletimiz için yapmamız gerekeni yaptık ve gazi olduk. Bugün de devletimiz bize istihdam hakkını verdi. Yine elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. 

DHA

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AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukAtama209 şehit Yakını Ile Gazi Ve Gazi Yakınının Ataması Yapıldı
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