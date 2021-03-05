Ankara'da, 11 şehit için devlet töreni

ANKARA - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer (49), Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (36), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34), Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (37), Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (49), Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu (40), Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz (28), Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (29), Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül (45), Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci (33) şehit olurken, 2 asker yaralandı. Şehit 11 askerin cenazesi, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından, Ankara'ya getirildi.



DEVLET ERKANI KATILDI



Şehit 11 asker için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camiinde devlet töreni düzenlendi. Cuma namazı sonrası düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri, şehitlerin aileleri ve yakınları katıldı. Türk bayraklarına sarılı tabutları yan yana konulan şehitlerin cenaze namazları, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı ve İbrahim Hilmi Karslı tarafından kıldırıldı.



ERDOĞAN: RABBİM BİZLERE DE BU BAKAMI İNŞALLAH NASİP EDER



Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazlarının kılınması ardında şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın tabutunun başına geçerek konuşma yaptı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Şu musalla taşında ebediyete uğurladığımız, hakka uğurladığımız şehitlerimize son buluşmamızda temenni ediyorum ki; Rabbim bizleri Liva-ül hamd ismiyle müsemma sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun. Tabii şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazu ile gerçekten duruşuyla çok çok farklı mütevazı bir insandı. Yanındaki kardeşlerimle beraber çıktıkları bir yolculuk esnasında meydana gelen bu elim kaza ile emaneti sahibine temsil ettiler. Biz bir şeye inanıyoruz; ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler; ancak siz bilemezsiniz’. 11 şehidimizi hakka uğurlarken biz diri olan bu şehitlerimizle şimdi inşallah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tüm aileye, ordumuza, milletimize Rabbimden sabırlar diliyorum. Teskiyeyle bu cenaze namazına katılan tüm kardeşlerimiz zaten sizler özellikle teskiye ettiniz. Çünkü onlar bizim için bir yolculuktaydılar. Ve bu yolculukta da mukaddet olan ölümle karşı karşıya kaldılar. Hepimiz için mukadder olan bir ölüm var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Hele hele din uğrunda, vatan uğrunda bu makama kavuşmak her yiğidin karı değil. Rabbim bir mükâfat olarak bunu bizlere lütfederse ne kadar güzel. Temenni ederim ki Rabbim bizlere de bunu nasip eder."



YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Erdoğan'ın konuşmasının ardından şehitlerin cenazeleri, silah arkadaşları tarafından omuzlarda top arabalarına taşındı. Bu sırada şehitlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. 11 şehitten Korgeneral Osman Erbaş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Albay Şentürk Aydınyer, Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın cenazeleri toprağa verilmek üzere Ankara Cebeci Şehitliği'ne götürüldü. Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun cenazesi Kırıkkale, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in cenazeleri Kahramanmaraş'a, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in cenazesi Afyonkarahisar, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi Amasya ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin cenazesi ise toprağa verilmek üzere Kayseri'ye uğurlandı.