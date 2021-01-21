"Avrupa semalarında Bayraktar ve ANKA'ların uçtuğunu göreceğiz"

ANKARA - Bakan Varank, video konferans yöntemiyle SAHA İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen '3'üncü Savunma Sanayii Buluşmaları'na katıldı. Varank, savunma sanayinin bir ülkenin itibarı olduğunu vurguladı. İşletmelerin artık iş birliğini bir tercih olarak değil bir zorunluluk olarak görmesi gerektiğini kaydeden Varank, "Bugün İSO ve SAHA İstanbul tarafından düzenlenen bu organizasyon, sanayicilerimizin konunun öneminin farkında olduklarını tekrar teyit ediyor. Bakanlık olarak biz de iş birliği ortamını güçlendiren ihtisas OSB'ler ve belirli teknolojilere yönelik endüstri bölgelerine büyük önem veriyor ve destekliyoruz. Sağladığımız kümelenme ortamları ve kümelenme destekleri ile ortak Ar-Ge ve rekabet öncesi iş birliğine yönelik yolu açıyoruz" dedi.



'ÜLKEMİZİ DEVLER LİGİNE ÇIKARACAK'



Bakan Varank, savunma sanayisinin maksimum seviyede yerli ve milli olmak zorunda olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:



"Çünkü bu bir beka meselesi. Sorumluluklarımız Türkiye'nin güvenliğinin çok ötesinde. Bunun en son örneğini Karabağ'da gördük. Bugüne kadar savunma sanayimiz çok iyi işler başardı; ancak ben inanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içerisinde ülkemizi savunma sanayinde devler ligine çıkaracak. Aslında bunun sinyallerini son yaptığımız büyük çaplı yurt dışı satışlarla almaya başladık. İşte Ukrayna'ya, Katar'a, Azerbaycan'a ve Tunus'a yaptığımız SİHA satışları. İnanıyorum ki, çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve ANKA'ların uçtuğunu göreceğiz. Bakın kullanacağım sözü ben değil, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace söylüyor. SİHA'larımız için kullandığı ifade kısa ve net 'Game Changer' yani oyunun kurallarını değiştiren teknoloji. Bu ne demek biliyor musunuz; açık bir şekilde bu alanda Türkiye'nin üstünlüğünün kabul edilmesi demek, açık bir şekilde artık kuralları Türkiye'nin belirlediğini itiraf etmek demek."



'MÜCADELE EDE EDE BUGÜNLERE GELDİK'



Bakan Varank, Türkiye'nin bu noktaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde milli seferberlikle geldiğini bildirdi. Kamunun, üniversitelerin ve özel sektörün iş birliğinin büyük bir sinerji oluşturduğunu kaydeden Varank, şöyle konuştu:



"Bugünkü başarılar güllük gülistanlık bir ortamda, güle oynaya elde edilmedi. En stratejik kurumlarımızın içerisinde asla bulunmaması gereken gayri milli yapılarla, kurumsal taassupla, 'küçük olsun ama yeter ki benim olsun' anlayışıyla mücadele ede ede bugünlere geldik. Şimdi herkesin gururla bahsettiği Bayraktar-tb2'nin silahlı olarak deneme atışı yapabilmesi hatta ve hatta uçabilmesi için bile ne kavgalar verildi. Operasyonlarda böyle muazzam bir kabiliyeti kullanmamak, önünü kesmek için ne ayak oyunları oynandı. Tek bir atış denemesi için Cumhurbaşkanımızın bizzat devreye girmek zorunda kaldığı zamanlar oldu. Biz bunları yaşadık! Bakın daha 2 hafta önce Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki ihaleler ile ilgili bir casusluk ve rüşvet şebekesi başarılı bir şekilde çökertildi. Onun için savunma sanayi gibi hayati bir alanda asla rehavete kapılmadan, gayri milli odaklara karşı her an tetikte olarak durmadan dinlenmeden çalışmaya devam etmeliyiz."