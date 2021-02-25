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Batı Trakya'ya Amerikan çıkarması!

NATO’nun ‘Defender Europe 21’ tatbikatı için ABD, Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesine gönderdiği askeri teçhizatı taşıyan Amerikan Bayraklı ARC Endurance isimli kargo gemisi Texas Beaumont’tan yükünü aldıktan sonra Dedeağaç limanına ulaştı. Dedeağaç Barış Komitesi Halk Hareketi’nden Yunanistan ve ABD'ye tatbikat tepkisi geldi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Şubat 2021 Perşembe 15:39
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Batı Trakya'ya Amerikan çıkarması!

YUNANİSTANNATO’nun ‘Defender Europe 21’ tatbikatı için ABD, Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde yer alan Dedeağaç’a 1800’den fazla zırhlı araç ve en az 20 bin asker çıkarıyor. Tatbikata Yunanistan’ın ilk kez dahil edilmesi dikkat çekmişti. Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan, ABD ile ortak tatbikatı sonrası, Amerikan silahlı kuvvetlerine Trakya bölgesine askeri yığınak için izin vermesine Dedeağaç Barış Komitesi Halk Hareketi’nden tepki geldi. Batı Trakya Barış Komitesi, bölgede kurulacak ABD üssüne protesto kararı aldıklarını açıkladı. Yunanistan ile ortak düzenlenecek tatbikat için askeri teçhizatı taşıyan ABD Bayraklı ARC Endurance isimli kargo gemisi Texas Beaumont’tan yükünü aldıktan sonra Dedeağaç limanına ulaştı.

BATI TRAKYA’DAN ABD’YE ÜS TEPKİSİ

Dedeağaç (Aleksandrupolis) Barış Komitesi, bölgede kurulacak ABD üssüne karşı bir etkinlik düzenleme kararı aldığını duyurdu.  Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bugün saat 20:00’de, "NATO tatbikatı 'Defender 2021' Bölgemize odaklanan savaş provası – Halk hareketinin tepkisi" isimli çevrimiçi bir etkinlik yapılacağı belirtildi. Barış Komitesinden yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: “İşçi sendikalarını, bölgemiz halkını ve gençlerini dik durmaya, bu tehlikeli politikayı topluca kınamaya ve ülkemizi ABD-NATO ölüm üssüne çeviren bu cinayet kararları engellemek için mücadeleyi yoğunlaştırmaya çağırıyoruz. AB ve halkımız olası bir savaşta hedefte.  ABD-NATO-AB ülkemizi ölüm saldırı mevzisi haline, halkımızı da olası bir savaşta hedef haline getiriyorlar. Dedeağaç’a ABD merkezli bir üssün kurulmasına hayır. Yunanistan-Amerika arasındaki askeri üsler anlaşması iptal edilsin. Ülkemizdeki ölüm üslerini kapatılsın, yeni üsler ve askeri altyapı oluşturulmasın. Yunan Silahlı Kuvvetlerinin yurtdışındaki emperyalist misyonlara katılımı olmasın. Anlaşmaların belirlediği sınırlarda ve anlaşmalarda değişiklikler olmasın. NATO ve AB kurt ittifaklarından bağımlılık son bulsun."
 

ASKERİ TEÇHİZATLARI TAŞIYAN AMERİKAN GEMİSİ DEDEĞAÇ’TA

Öte yandan, Yunanistan ile ortak düzenlenecek tatbikat için askeri teçhizatı taşıyan ABD Bayraklı ARC Endurance isimli kargo gemisi Texas Beaumont’tan yükünü aldıktan sonra Dedeağaç limanına ulaştı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Dedeağaç Limanı’nda taşıyan ABD Bayraklı ARC Endurance isimli kargo gemisinden 'Black Hawk' helikopterlerinin indirildiği görüntülendi.

BATI TRAKYA’DA YUNANİSTAN İLE ABD ARASINDA TATBİKAT

ABD'nin Yunanistan ile yapılan ortak tatbikatın ardından 30 adet 'Black Hawk' tipi saldırı helikopterlerinin Dedeağaç Dimokritos Havalimanı'nı merkez üs olarak kullanacağı bildirilmişti. Dedeağaç Dimokritos Havalimanı Müdürü Stelios Zantanidis’in yerel medyaya yaptığı açıklamada, Şubat-Ağustos arasında havalimanını üs olarak kullanacak helikopterlerin aynı zamanda yakıt ikmali ve bakımının da yine havalimanında yapılacağını belirtmişti. ABD'nin Dedeağaç Havalimanı Müdürü, Amerikalı komutanlar için ofis ve idari alanlar talebinde bulunduğunu açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATOBatı TrakyaAmerikanYunanistan
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