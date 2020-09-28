Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1123
ALTIN
466.384
DOLAR
7.7738
STERLİN
10.0814
EURO
9.0692
Patlayıcı tespit eden robotla birinci olan gençlere Bakan Soylu'dan destek
Patlayıcı tespit eden robotla birinci...
Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı...
Fenerbahçe'de derbinin üzüntüsü yaşanıyor
Fenerbahçe'de derbinin üzüntüsü yaşanıyor
Evde karantina sürecinde bunlara dikkat
Evde karantina sürecinde bunlara dikkat

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ı tekrar kınıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı tekrar kınıyorum. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olacaktır" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Eylül 2020 Pazartesi 15:05
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ı tekrar kınıyorum

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"nda konuştu. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını değerlendiren Erdoğan, "Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı tekrar kınıyorum. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olacaktır" diye konuştu.

"Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle Amerika, Rusya, Fransa yaklaşık 30 yıldır bu sorunu çözmemişlerdir. Adeta bu sorunu çözmemek için ellerinden geleni yapmışlardır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Artık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAzerbaycan TopraklarıSaldırıKınamaErmenistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar: Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı
Bakan Akar: Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı
Bakan Koca: Vaka artış hızını kontrol altına aldık
Bakan Koca: Vaka artış hızını kontrol altına aldık
TSK personeline, salgın riskine karşı 'düğün' ve 'nikah' uyarısı
TSK personeline, salgın riskine karşı 'düğün' ve 'nikah' uyarısı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans