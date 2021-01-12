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İçişleri Bakanlığı: 'Eren Operasyonları', Tendürek'ten başladı

İçişleri Bakanlığı, 11 Ağustos 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün hatırasına ithafen 'Eren Operasyonları' başlatıldığını duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ocak 2021 Salı 15:11
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İçişleri Bakanlığı: 'Eren Operasyonları', Tendürek'ten başladı

ANKARA - Eren Operasyonlarını, ilk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Bakan Soylu, "Terör örgütünü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül'ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları'na Tendürek'ten başladık" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı da yazılı açıklama ile operasyonun detaylarını paylaştı. Açıklamada, "Bu toprakların vatanımız içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ve özellikle 11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte Eren Operasyonları başlatıldı. Bu kapsamda ilki Tendürek bölgesinde başlatılan 'Eren-1 Tendürek Operasyonu'nda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1071 personel, 72 operasyonel tim görev alıyor" denildi.

Bu arada operasyonda kullanılan mermilerin üzerine Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in isimleri ile 'unutmayacağız', 'iyi ki varsınız' ifadeleri yazıldı.

'YILDIRIM OPERASYONLARINDA 153 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Ayrıca 2020 yılında, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri bulundukları yerlerde imha etmek amacıyla başlatılan Kapan ve Yıldırım Operasyonları'nın başarı ile icra edildiği hatırlatılarak, "15 Temmuz hain darbe girişiminin en genç sivil şehidi 15 yaşında İstanbul'da şehit edilen Halil İbrahim Yıldırım'ın anısına, operasyona ismi verilerek başlatılan Yıldırım Operasyonları, 10 Ocak 2021 tarihinde tamamlandı. Yıldırım Operasyonları kapsamında icra edilen, 20 büyük, 89 orta, 11 bin 624 küçük olmak üzere toplam 11 bin 733 operasyonda, 153 terörist (149 ölü, 4 sağ) etkisiz hale getirilmiş, 90 işbirlikçi yakalanmış, 707 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş; 258'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere toplam 278 silah, 215 el yapımı patlayıcı (EYP), 399 el bombası, 2 ton 478 kilogram patlayıcı madde, 38 milyon kök kenevir, 17,7 ton esrar ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıEren OperasyonlarıTendürek
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