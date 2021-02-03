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İletişim Başkanı Altun, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev'i kabul etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti. Kabulde, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne ilişkin hususlar ve FETÖ'yle mücadele konuları ele alındı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Şubat 2021 Çarşamba 14:34
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İletişim Başkanı Altun, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev'i kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda gerçekleşen kabulde, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne ilişkin hususlar ile medya alanında iş birliği ve FETÖ'yle mücadele konuları ele alındı. Altun, Türkiye'nin dost ve kardeş Kırgızistan'la ilişkileri bütün alanlarda daha da ileri taşımak istediklerini belirtti. Altun, özellikle dezenformasyonla mücadele, medyada dijitalleşme ve stratejik iletişim gibi alanlarda daha yakın iş birliğinin önünü açacak yeni bir süreci başlatmak istediklerini, bunun her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceğini kaydetti. İki ülkenin müşterek gayretleriyle Orta Asya'nın en önemli yüksek eğitim kurumlarından biri haline gelen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni güçlendirmeye devam edeceklerini dile getiren Altun ayrıca, terör örgütü FETÖ ile mücadele konusunda da Kırgızistan'a her türlü desteği sağlamayı sürdüreceklerini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanı Fahrettin AltunKırgızistanın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev
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