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Şırnak'ta kömür ocağında göçük!

Şırnak'ta kömür ocağında göçük; 1 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Ocak 2021 Cumartesi 14:08
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Şırnak'ta kömür ocağında göçük!

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi yaralandı. Göçük altında kalan diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor. 
 

Olay, sabah saatlerinde, Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda bulunan kömür ocağında meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada, kömür ocağında göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, göçükten işçi Ahmet Mete'yi yaralı kurtardı. Sağlık ekibi, ambulansla Mete'yi hastaneye kaldırdı. Kurtarma ekipleri, diğer işçi Mehmet Ali Aşkın'ı da göçükten çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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Şırnakta Kömür Ocağında Göçük
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