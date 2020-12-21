Hakan KANBUROGLU

HAKAN'CA YORUMLAR

1– Tuğkan – Kusura Bakma

2– Yansı – Haklı Haksız

3– Emir Taha – Huyu Suyu

4– Emir Can İğrek – Akşamcı

5– Reynmen – Melek

6– Irmak Arıcı – Söz Yaşları

7– Diyar Pala – Uzak Ol

8– İrem Derici – Senin Hastan

9– Yaşlı Amca – Yıldızlara Bak

10– Feride Hilal Akın – Yağmurlar



YILIN SON AŞK HABERİ VOLGA TAMÖZ’DEN GELDİ

Ünlü prodüktör Volga Tamöz, Gülşen Karatoprak ile yeni bir aşka yelken açtı. Aşk iddialarını müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu’na doğrulayan Gülşen Karatoprak çok mutlu olduklarını ve her şeyin yolunda gittiğini belirtti. Yeni aşkını kızıyla da tanıştıran Volga Tamöz, ‘’Her şey bir yana dünya bir yana, onlar bir yana.’’ ifadesini kullandı. Genç şarkıcı Gülşen Karatoprak ise, ‘’Aşırı tatlı ve ben ona resmen aşığım.’’ dedi. İkilinin sosyal medyadan aşk dolu paylaşımlarına ben bayılıyorum. İkilinin aşkı çok da güzel bir şarkının ortaya çıkmasını sağlamış. Korku’ya ben bayıldım.





GÜZELLİK SEKTÖRÜNÜN DE KRALİÇESİ OLACAK

Demet Akalın yıllardır popun kraliçesi olarak lanse edildi. Akalın’ın yeni girişimi ise güzellik sektörüne oldu. Güzelliğiyle yıllarca en gözde manken olan Akalın müzik dünyasına adıma attıktan sonra da güzelliğini konuşturdu. Modaya ve makyaja olan ilgisiyle her daim olumlu olumsuz haber olmasını bildi. Akalın 23 Aralık’ta yani yarın DA adını verdiği ruj ve fondötenlerini satışa sunuyor. Trendyol’da satışa sunulacak ürünleri hem genç kızlar için hem de genç hanımlar için ayrı ayrı tasarlamış. Belli ki Akalın podyumun, sahnelerin kraliçesi olduktan sonra güzellik sektörünün de kraliçesi olacak. Hemen bir parantez açıyorum, Demet Akalın'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları Safa Gülsoy çekmiş. Nasıl güzel çıkmış, büyük yeteneksin.





İZLEYİCİ ONU ÇOK SEVDİ: ASUMAN

Gönül Dağı dizisi TRT’de her cumartesi ekrana geliyor. Dizideki aşkların saflığı temizliği izleyicinin beğenisini kazandı. Dizideki karakterler arasında Asuman internet ortamında en çok aratılan isimlerden bir tanesi oldu. Nasıl yetenekli bir oyuncu maşallah! Hem güzel hem oyunculuk yeteneği var hem de muhteşem bir sesi var. Asuman’ın Ervah-ı Ezelden türküsünü söylediği anlar tüylerimi diken diken yaptı. Hazal Çağlar sana kocaman bir alkış. Ekranlarda hep ol!





EDİS: TİKTOKER OLMAYA KARAR VERDİM



Şarkıcı Edis ve Aybüke’nin TikTok için çektiği video ihlal olarak algılandı ve kaldırıldı. Herkes bu işlemi Edis’in gelen tepkiler üzerine kaldırdığını düşündü. Hoş ortada tepki gösterilecek bir durumda yoktu. TikTok uygulaması yeni neslin kalbinin attığı yer. İyi bir sanatçı bu mecraya da hakim olmalı. Edis ve arkadaşı da gençler ve bu ortama özgü video çekebilirler. Kalçaya şaplak da atabilirler. Ne var? Samimi, doğal. Ne olmuş yani? Edis sosyal medyadan kendisine yazılanlara şu şekilde yanıt verdi; ‘’Videoyu ben silmedim, toplum kurallarını ihlal etmiş. Evet tiktoker olmaya karar verdim. Susun artık. Çok seviyorum TikTok’u.’’





BARIŞACAKLAR DEMİŞTİM EVLENİRLER BİLE

Hadise ve Kaan Yıldırım ile ilgili geçen hafta barışacaklarını yazmıştım. 15 Aralık’ta da elinde çiçekler, Hadise’nin Maslak’taki evine gitti. Popçunun gönlünü aldı. Geceyi birlikte geçirdiler. Hadise ertesi gün yeniden Kaan Yıldırım’ın evine döndü. Çift, bir daha fevri davranmama ve en ufak olay sonrası ilişkileri hakkında alelacele açıklama yapmama kararı aldı. Yeni bir iddia ya da iyi temenni ortaya atayım, Ben bu çiftin önümüzdeki yıl evleneceğini iddia ediyorum.





SİHİRLİ ANNEM EXXEN’DE

Sihirli Annem dizisi Exxen adlı platformda yayınlanacak. Acun Ilıcalı kızı Melisa’nın izlediği diziyi yeniden ekranlara taşıma kararı aldı. Emre Altuğ ve Açelya Toplaoğlu’nun başrollerinde olacağı dizinin afişini ben sevdim. Bakalım yeni haliyle oturup izleyecek miyiz? Ah çocukluğum, ah mazi. Vallahi ben izleyeceğim.





MURAT BOZ’UN YAŞINA ŞOKE OLDUM

Hafta sonu Murat Boz’un sokağa çıkma kısıtlamalarında mutfakta zaman geçirdiği haberlerini okudum. Zar gibi yufka açtığını belirten Boz’un ‘’Lahmacunu iyi bir şekilde yapmıştım. Şimdi de katmer yapıyorum. Bir hamurunu açıyorum zar gibi.’’ cümlesi sosyal medyada gündem oldu. Haber internet sitelerinde 40 yaşındaki popçu ifadeleriyle devam ediyordu. Durdum ve düşündüm. Vay be Murat Boz nasıl 40 yaşında? Ben hala onu 2005 yılında Hepsi Yalan şarkısındaki Murat Boz sanıyordum. Hiç de 40 göstermiyor. Şahane korumuş kendisini.





TEK TÜRK: MELİS SEZEN

IMBD Starmetre sıralaması geçen gün açıklandı. Starmetre listesine Melis Sezen, 11 milyon isim arasında 60. Olarak listeye girdi. Türk oyuncular arasında 1. olan Melis Sezen listede ilk 100’de yer alan tek Türk oyuncu oldu. Melis Sezen genç isimler arasında rolünü gerçekten güzel oynuyor, hakkını veriyor. Peki bu listede neden Cansu Dere yok? Onun listede 1. Olması lazım.





BOŞ YAPMA VE EXXEN



Zeynep Bastık sözü, müziği ve düzenlemesi Serhat Şensesli’ye ait Boş Yapma şarkısını dinleyiciyle buluşturdu. Şahane, samimi ve sempatik bir şarkıyla dinleyiciyle buluşan Bastık’ın Boş Yapma şarkısının ritmini, melodisini çok sevdim. Fakat sözleri bana eski Bastık’ı arattırdı. Duygusal sözler ona çok yakışıyor ama bu şarkıya biraz daha atarlı giderli sözler olsa daha mı iyi olurdu? Melodisiyle sevilecektir. Bu arada Zeynep Bastık’ın Exxen platformunda programa başlayacağı duyuruldu. Şahane! Müzik dolu bir program olacaktır. Sektörde şarkıcıların, sanatçıların konuk olacağı müzik programları yok denecek kadar az. Hadi bir umut!