Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Sakiler – Aşığın Kaderi



2– Edis – Arıyorum

3– Can Bonomo & Demet Evgar – Rüyamda Buluttum

4– Ege Balkız & Burry Soprano – Affet Beni Sevgilim

5– Sura İskenderli – YOK

6– Ayla Çelik & Hakan Altun – Seviyoruz Hala

7– Batuflex – Dalga

8– UZI – Cindy

9– Merve Özbey – Yerle Yeksan

10– Yüzyüzeyken Konuşuruz – Son Seslenişim





AÇILIŞINA HAKAN AKKAYA KATILDI

Modacı Hakan Akkaya, önceki gün Bahçelievler'de Derya Dolu Güzellik Merkezinin açılışına katıldı. Bu sektörde bundan sonra bende varım diyen Derya hanım, ''Bayanlar buraya gelerek daha da ve dahada mutlu ayrılacak'' dedi. Hakan Akkaya ise, ''Muhteşem bir salon olmuş. Böyle güzel kadınlar, bu sektöre girdiği zaman daha güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu uygulamalar artık cilt bakımı yaptırmak gibi bir şey oldu. Bu işinde modası var artık. Modada bir tarzın olması önemli ama, o kadına baktığın zaman görüntüsüde artık çok önemli. Birde bu salonda zayıflama adına çok özel formulleri var. Bana da küçük bir uygulama yapıldı. Sonuç gayet iyi'' dedi.

İstanbul'da 90'lar Rüzgarı

Türkiye turnesine devam eden Şimdi 90’ların, biletleri günler öncesinden tükenen, ilk İstanbul konserinde Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Erdal Çelik, Sibel Alaş, Uhde Seçil sahne aldılar. Albümde yer alan şarkıların yanı sıra 90’ların popüler şarkılarına da repertuarlarında yer veren ekip, İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattılar.

DUMAN rüzgar gibi esti

Atlantis Yapım, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sonbahar sezonunu muhteşem konserlerle kutlamaya başladı. 30 Eylül'de MFÖ ile başlayan efsane konser serisinde Duman sevgisi binlerce hayranıyla dev bir koro oluşturup şarkılar söylemesini sağladı.

Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil, Ari Barokas ve Mehmet Demirdelen’den oluşan grubun, İstanbul’da verdikleri Harbiye konserine yine yoğun ve büyük ilgi vardı. ‘Off’ ile coşkulu bir konser açılışı yapan Duman, ‘Dibine Kadar’ ‘Seviyorsan İnanıyorsan’ ile devam etti. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Duman, 3 saate yakın süren müzikal performansı ile izleyenleri mest etti.

''GÜLŞAH TANRIÖVER''DEN SONBAHARA İDDİALI BİR MERHABA!

Geçtiğimiz aylarda yayınlamış olduğu ''Aşk Adam Seçer Mi'' nin ardından çok ara vermeden müzikseverlerle buluşan başarılı sanatçı ''Gülşah Tanrıöver'' yeni şarkısı ''Ağrılarım Var'' ile tüm müzik platformlarında yerini alarak sonbahara iddialı bir giriş yaptı.

Sözü ve müziği ''Gülşah Tanrıöver''e, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkının vokallerinde ise “Gülşah Tanrıöver”e, Mustafa Ceceli'nin eşsiz sesi eşlik ediyor.

Sanatçı ''Gülşah Tanrıöver'', uzun süredir her projesinde Mustafa Ceceli'nin de desteğini alarak müzik sektöründe emin ve kalıcı adımlarla yürümeye ve üretmeye devam ediyor.

ZATEN YAYINDAN KALKACAKTI

Sanatçı Mustafa Keser, yayından kaldırılan 'Benzemez Kimse Bize' programıyla ilgili olarak; "Bütün aksaklıklar Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde bir basın toplantısı yaparak sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim." açıklamasını yaptı. Programı katiyen televizyonda izlemedim. Sosyal medyadaki birkaç hesabın paylaştığı videolara göz gezdirdim ve bu programın yayından kalkacağını ilk bölümden söyledim. Türkiye’nin en değerli isimlerinin sunduğu programa yine en değerli isimler konuk olduğu halde reytinglerde ilk 10’a girememişti. Bülent Ersoy’un oturduğu Mustafa Keser’in tek başına ayakta olduğu bir programın uzun sürmesi zordu. Eskiden olsa bu program tutardı ama artık devir akustik müzik programlarının devri.





HADİSE NEDEN İSTENMEYEN GELİN OLSUN?

Hadise, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler'in ailesi tarafından istenmediği iddia edilmişti. Şarkıcı, iş insanının kardeşi Tuğba Dinçerler'in nişanına çiçek gönderdiği ortaya çıktı. Hadise, müstakbel görümcesine mutluluklar diledi. Hadise'nin tüm ailenin katıldığı nişan törenine gitmezken, çiçek göndermesiyle ise, 'İstenmeyen gelin' iddialarını yalanmış oldu. Her sevgilisiyle benzer haberler çıkmıştı. Hadise’yi medya bu şekilde yansıtmaya çalışıyor. Hadise neden istenmeyen gelin olsun ki? Kadının başarısını bangır bangır duyuran, kadın kavramına değer verilmesini gerektiğini söyleyen, özgürlüğü savunan ve herkese saygısı olan bir kadını kim gelin olarak görmek istemez? Yapmayın, bu dil yaralayan bir dil.





GÜLŞEN’İN KARIN KASLARI GÜNDEM OLDU



Gülşen’in son dönemde paylaştığı fotoğraflarda karın kasları dikkat çekiyordu. WeWontliemag_ adlı magazin hesabını severek takip ediyorum ve konuyla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. _ adlı hesaba gelen mesajlara göre; Gülşen’in karın kaslarının Kolombiyalı bir doktor tarafından ameliyatla yapıldığı iddia edildi. Gülşen’in Hector Garcia adlı doktorun paylaşımlarını beğendiği görüldü. Hector Garcia’nın İstanbul’a da sıklıkla geldiği ve Instagram hesabında seyahatlerinden paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Düzenli olarak spor yapan ve fit vücuduyla dikkat çeken bir çocuk annesi 45 yaşındaki ünlü popçu Gülşen, karın kasları için haftada iki gün karın masajı yaptırdığı haberleri basında yer almıştı.





PARTNERİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ile Settar Tanrıöğen'in başrollerinde yer alacağı Aşıklar Bayramı hüzün dolu bir baba-oğul hikayesini anlatacak. Aynı zamanda bir yol filmi niteliğini taşıyan filmin çekimleri başladı. Kırşehir, Elazığ ve Kars'ta yapılacağı öğrenilen çekimler sürerken filmin kadın oyuncusu da merak ediliyordu.Ödüllü isim Özcan Alper’in yönettiği film, bir baba oğlun yol hikâyesini ve yaşadıkları büyük yüzleşmeyi anlatacak. Kıvanç Tatlıtuğ'un filmde canlandıracağı karakterin ismi Yusuf olacak. Yusuf'un eski sevgilisi yani Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri ise Yasemin Allen olacak.



PINAR DENİZ’İN OYUNCULUĞU HERKESİN DİLİNDE!



Yargı dizisini severek takip edenler arasındayım. Son günlerde sıkça geziyorum ve kafelerde konuşulan konulara dikkat ediyorum. Masalarda, dolmuşlarda ve AVM’lerde Aşk 101 ve Yargı dizileri konuşuluyor. Kendi yakın çevrem dahil olmak üzere birçok insan Pınar Deniz’in oyunculuk yeteneğini konuşuyor. Gerçekten de Kırmızı Oda, Aşk 101 dizilerinden sonra Yargı dizisinde de Pınar Deniz büyük bir yeteneğini bizlere sunuyor. Diziyi izlerken yeri geliyor ağzım açık kalıyor yeri geliyor ayakta alkışlıyorum. ‘Bir oyuncu dış görünüşünden çok yeteneğiyle ön plana gelmelidir’ diyorum ve bunun da en güzel örneğini Pınar Deniz gerçekleştiriyor. Hem güzel hem yetenekli.