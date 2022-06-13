Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Cem Adrian & Emir Can İğrek – Bana Unutmayı Anlat

2– KÖFN – Bir Tek Ben Anlarım

3– Madrigal – Geçme Artık Sokağımdan

4– Sakiler – Canıma Minnet

5– Velet – Aşk Sadece Anlayana

6– Berk Baysal – Yaralarını Ben Sarayım

7– Can Koç – Gökyüzünü Tutamam

8– Güneş – Suçlarımdan Biri

9– Melek Mosso – Yıllar Affetmez

10– Gripin – Belki Çok Da Şey Yapmamak Lazım





OKUDUĞUM KİTABI BİR DAHA OKUMAM



Bülent Ersoy, medyada yer alan "eski erkek arkadaşı Berk Yılmaz’la yeniden görüşüyorlar, eski aşkına dönüyor, Berk Yılmaz'la annesi Alaçatı'da sahneye çıkan Bülent Ersoy'u izlemeye gitmiş" haberleri için açıklamada bulundu. Diva Ersoy'dan eski sevgili açıklaması geldi.

Bülent Ersoy, “Hiç öyle bir şey yok. Ben okuduğum kitabı bir daha okumam. O kitabı bir kere okurum, bir daha da rafa kalkar, geçmiş olsun... Ama, annesinin benim için İzmir'den Çeşme'ye geldiği doğru, otel odamda kendisiyle görüştüm, gazinoya gelip programı izlemesinin doğru olmadığını, yakışıksız olacağını söyledim ve hemen İzmir'e dön Şehnaz'cığım dedim” dedi.





YAĞMUR YAĞDI KONSERİ YARIDA KESTİ



Geçen akşam Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda konser veren ünlü şarkıcı Sertab Erener, hava muhalefeti nedeniyle konseri yarıda kesince sevenlerinden tepki aldı. Sertab Erener aniden bastıran yağmur nedeniyle sahneden indi. Seyircilerin duruma tepki göstermesi sonrası ünlü şarkıcıdan açıklama geldi. Erener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ”Aman kablolar ıslandı, elektrik çarpma tehlikesi var dediler. Biriken yağmur suları tavanı yıkabilir dediler. Son iki şarkımızı çalamadan indik sahneden. Ama bir sonraki konserde acısı çıkartacağız kesin! Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim Antalya” sözlerini kullandı.

SAHNELERE GERİ DÖNECEK Mİ?

Milliyet’ten Hüseyin Altun’un haberine göre; “Sezen Hanım sahnelere geri dönecek mi?” sorusu yöneltilen Mithat Can Özer, şu yanıtı verdi:

“Konserle ilgili hiçbir şey dediğini duymadım. Tekrar sahnelere çıkarsa hoş olur tabii ki. O eksiklik biraz bizim hayatımızda da oldu doğruyu söylemek gerekirse. Bende bir bilgi olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.”

GÜLBEN ERGEN’E GÖNDERME



Serdar Ortaç, önceki akşam verdiği konserde bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan ünlü popçu, konsere kaldığı yerden devam etti. 52 yaşındaki şarkıcı, ”Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştü iki dakika ne olur yani… Ama güzel düştüm ama… Bırak ben Gülben miyim?” dedi.





ÜNLÜ OYUNCU MÜZİK YAPIM ŞİRKETİ KURDU

Oyuncu Burak Yörük müzik yapım şirketi kurdu. Ünlü ismin ilk işi ise sevgilisi Tuana Yılmaz’ın yeni şarkısı ile klibi oldu.

Tuana Yılmaz, müzik sektörüne atıldığı ilk şarkısı ‘Ne Olur Kal’ı geçtiğimiz gün bir davette tanıttı. Burak Yörük, davette kurduğu yapım şirketinde sevgilisinin yer almasından şu sözlerle bahsetti: “İnanılmaz heyecanlıyım. Tuana benim için çok önemli çok değerli, canım; yani her şeyim. Bu sorumluluğu alırken çok gerildim açıkçası. Fatih Aksoy’la beraber bir müzik yapım şirketi kurdum. Bu da bizim ilk projemiz. Tuana her şeyin ilki oldu, çok heyecanlıyız”





SHAKİRA İLE SAHNEYE ÇIKMAKTAN PİŞMAN



Jennifer Lopez’in hayatını anlatan 'Halftime' belgeselinden önce verdiği demeçte söyledikleriyle gündem olan Jennifer Lopez, Shakira ile aynı anda sahneye çıktığına pişman olduğunu söyledi. Ayrıca Lopez, ''Onunla sahne almak dünyanın en kötü fikriydi.'' dedi.

Jennifer Lopez’in 2021 yılında Shakira ile gerçekleştirdiği Super Bowl devre arası şovunu konu alan ‘Halftime’ belgeseli, izleyiciyle buluştu. Shakira ve Lopez’in 2020’de Super Bowl’da sahneyi paylaşması, yakın tarihini en akılda kalan devre arası şovlarından biri olarak tarihe geçmiş; izleyiciler arasında büyük beğeni toplamıştı.

Kurtuluş Kuş Popüler Sanatçılar listesinde zirvede!

YouTube Müzik Charts'ın haftalık verilerine göre bu haftanın en popüler sanatçısı Kurtuluş Kuş oldu. Rastgele şarkılarıyla Trendlerde zirvede yer alan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut zirveyi kaptırmayacağa benziyor.

Listeler onları konuşuyor

Popüler müzik videolarında Sefo Tutsak şarkısıyla zirvede yer alırken popüler şarkılar listesinin zirvesinde Çakal İmdat şarkısıyla yer alıyor.



PEDAGOG RAPORU ORTAYA ÇIKTI İDDİASI



Sabah gazetesinin haberine göre; Eski futbolcu Özer Hurmacı ve eşi Mihriban Hurmacı'nın boşanma ve şiddet davaları gündemden düşmüyor. ''Eşe karşı basit yaralama'' suçundan yargılanan çiftin karşılıklı olarak 1 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi. Mihriban Hurmacı'nın Özer Hurmacı tarafından şiddet gördüğünü iddia etmeden önce alınan pedagog raporu ortaya çıktı. İddiaya göre öfkesini kontrol edemeyen Mihriban Hurmacı çocuklarına şiddet uyguladı.

Erkek çocuk E.H., babası Özer Hurmacı'ya ''Annem bana vurdu onun yanında kalmak istemiyorum'' dediği öne sürüldü.

Yine iddiaya göre şiddet gördüğünü söyleyen Mihriban Hurmacı, küçük kızının saçını çektiğini ve iki kardeş arasında tartışma yaşanırken öfkesini kontrol edemeyen anne ayırmak için küçük kızına vurduğu raporda yer aldı.

Çocuklarının velayetini talep eden Özer Hurmacı hayatını onlara uygun şekilde düzenleyebileceğini söyledi.





REKLAMDAN ALDIĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI

Ünlü spiker Buket Aydın, sosyal medya hesabı Instagram paylaşımlarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Hem kariyeri hem de özel hayatı merak konusu olan Buket Aydın, şimdilerde bir reklam filminde rol aldı. Ünlü spikerin, yeni reklam filminden aldığı para resmen servet değerinde. Sabah'ın haberine göre;Robot süpürge reklamında oynayan güzel sunucunun aldığı para dudak uçuklattı.

Buket Aydın, bu reklamdan 1.5 milyon kazandı.