ESKİŞEHİR- Odunpazarı Belediyesi’nin yaz dönemi atölyelerinden biri de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan Halk Oyunları Atölyesi. Küçükler, yıldızlar ve yetişkinler olmak üzere üç grupta gerçekleşen derslerde katılımcılara, çeşitli yörelerden halk dansları öğretiliyor.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan Halk Oyunları Atölyesinin eğitmenliğini, Oktay Şahin yapıyor. Halk Oyunları Atölyesinde dersler Çarşamba günleri yapılıyor. 3 grupta gerçekleşen atölyede, küçükler için dersler 14.00’de başlıyor. Yıldızların dersleri aynı gün 16.00’da, yetişkinlerin ise 18.30’da başlıyor.

HABER: METE YILMAZ