İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana-İskenderun Otoyolu'nda şüphelenilen bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonette arama yapan ekipler, kaçak 1 milyon 700 bin makaron buldu.
Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.Kaynak: AA
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana-İskenderun Otoyolu'nda şüphelenilen bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonette arama yapan ekipler, kaçak 1 milyon 700 bin makaron buldu.
Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.Kaynak: AA
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