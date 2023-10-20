İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana-İskenderun Otoyolu'nda şüphelenilen bir kamyoneti durdurdu.

Hatay'da 2 bin 410 sikke ele geçirildi Hatay'da 2 bin 410 sikke ele geçirildi

Kamyonette arama yapan ekipler, kaçak 1 milyon 700 bin makaron buldu.

Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.

Kaynak: AA