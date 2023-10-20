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Hatay'da 2 bin 410 sikke ele geçirildi

Hatay'da 2 bin 410 sikke ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana-İskenderun Otoyolu'nda şüphelenilen bir kamyoneti durdurdu.

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