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Kazada yaralanan ve İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Aylin A'nın (29) hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Sürücüler Derviş A. ve İbrahim B. olay yerinde, otomobilde bulunan Feride T. (60) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Derviş A. (36) yönetimindeki 31 FB 521 plakalı otomobil, İskenderun-Arsuz çevre yolu Nardüzü Mahallesi'nde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek İbrahim B. (33) yönetimindeki 31 YS 885 plakalı kamyonet le çarpıştı.

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