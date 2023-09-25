Mersin

4. dakikada ceza sahasına sağdan paslaşarak giren Bashiru'nun vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

8. dakikada Ghoulam'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, kaleci Uğurcan Çakır yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

17. dakikada ceza sahası sol çizgiden Lamkel Ze'nin ortasına arka direkte Strandberg'nin vuruşunda, top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

25. dakikada ceza sahasına sağ kanattan giren Bashiru'nun ortasında, kaleye paralel giden topa kimse dokunamadı.

44. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta sahada Onuachu'nun kafa pasında topu alan Visca, ceza sahasına girdiği anda sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

45+3. dakikada Bardhi'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Erce Kardeşler iki hamlede topa sahip oldu.

53. dakikada Rivas’ın sol kanattan ortasında Lamkel Ze’nin uzak köşede kale sahası içinden vuruşunda top direkten döndü.

60. dakikada Ghoulam’ın ortasında, Uğurcan Çakır penaltı noktası civarında yükselerek Rivas’dan önce topa hakim oldu.

62. dakikada Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Eren Elmalı’nın sol kanatta yerden ortası sonrası savunmanın müdahalesine rağmen topu önünde bulan Onuachu’nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

72. dakikada Hatayspor farkı 1’e indirdi. Strandberg’in ceza sahasında vuruşunda savunmadan seken topu sağ çaprazda önünde bulan Rivas’ın gelişine sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır’ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti.1-2.

88. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Bashiru’nun ceza yayı civarından yaptığı vuruşta Lamkel Ze’nin altı pas önünde ayağını uzatarak topun yönünü değiştirmesi sonucu meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

90+7. dakikada Hatayspor öne geçti. Ani gelişen Hatayspor atağında Fernandes’in pasıyla ceza sahası sol çaprazında buluşan Bashiru’nun şutunda, top uzak köşeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.

Müsabaka, Atakaş Hatayspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: Çok zor şartlarda bu sene lige girebildik

Atakaş Hatayspor'un onursal başkanı Lütfü Savaş, maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki takım içinde zor bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Son 4 maçta berabere kaldıklarını anımsatan Savaş, "Trabzonspor geçen hafta Beşiktaş'a karşı üstün bir oyunla galip gelmişti. Sahamızdaki maç biraz stresliydi. Ona rağmen 2-0'dan 3-2 olması, takımımızın bunu başarması büyük bir olay. Çünkü bizim takım ağırlıklı olarak genç oyunculardan oluşuyor. Şu anda sahadakilerin ikisi dışında hepsi yeni futbolcu." diye konuştu.

Bütün taraftarlarına teşekkür eden Savaş, şunları kaydetti:

"Takımımız zor şartlarda İstanbul'da kalıyor. Çoğu futbolcumuz ailesini getiremedi. Çok zor şartlarda ev tuttular. Bir kısmı federasyonumuzun tesislerinde kalıyor. Göçebe gibi bir takımız. Mersin evimiz ama Mersin'e de araba ve uçakla geliyoruz, otelde kalıyoruz. Buna rağmen 6 maçta 10 puan bizim için çok değerli. Ben hocamıza, teknik ekibe ve aynı zamanda yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok zor şartlarda bu sene lige girebildik. Buna rağmen 10 puan gerçekten çok iyi bir başlangıç."

Teknik Direktör Demirel: Oyuncularım müthiş bir galibiyeti hak ederek aldılar

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle Türk futbolu adına keyifli bir maç olduğu için kazanmaktan öte çok mutlu olduğunu belirtti.

Oyuncuları ile maçtan önce, devre arasında ve maçtan sonra konuştuğunu anlatan Demirel, şunları ifade etti:

"Kazanacağımızı biliyordum. Eğer futbolun adaleti varsa, maçın bize bir şekilde döneceğini biliyordum. Penaltı pozisyonu var, çıkabilecek kırmızı kartlar var. Fazla da hakemle alakalı konuşmak istemiyorum ama fiziksel olarak 65'ten sonra zaten oyunun bize döneceğini biliyorduk. Trabzonspor'un opsiyonlarını biliyorduk. Direkt oyunlar, uzun boylu oyuncuların gönderdikleri... İkinci topu kazanarak gol pozisyonu bulmaya çalıştılar. İlk gol öyle oldu. İstatistik olarak da hem topun bizde olması hem girdiğimiz pozisyonlar hem ortalar hem yakaladığımız kornerlerle tüm maçın üstünlüğü bizim elimizdeydi. Dediğim gibi 2 pozisyonları var. O da gösterdiğimiz ve çalıştığımız pozisyonlardı. Fiziksel olarak iyi durumda olduğumuz için 65'ten sonra oyuncu değişikliklerinin de etkisiyle oyuncularım müthiş bir galibiyeti hak ederek aldılar."

AA