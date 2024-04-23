Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

13.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Yenişehir)

13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Beşirli)

18.00 Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Aston Villa, Unai Emery'nin sözleşmesini uzattı Aston Villa, Unai Emery'nin sözleşmesini uzattı

18.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Serdivan)

19.00 Beşiktaş Safi Çimento-Bahçelievler Belediyespor (Süleyman Seba)

Normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan ekipler, "play-off şampiyonluk etabı"nda mücadele edecek.

Kaynak: AA