Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan ekipler, "play-off şampiyonluk etabı"nda mücadele edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.