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Çekişmeli geçen ikinci devrede son saniyede bulduğu sayıyla öne geçen Beşiktaş, karşılaşmadan 34-33 galip ayrılarak final turunda durumu 3-0'a getirdi ve üst üste ikinci, toplamda ise 17. şampiyonluğunu elde etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyon luk etabı final turu üçüncü maçında Beşiktaş Safi Çimento , deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 34-33 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Tolunay Kafkas: Bu ligin gerçekliği yok

Tolunay Kafkas: Bu ligin gerçekliği yok

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