Haber: Damla Oya Erman

Parlamentoda 25 yılın ardından, Özgürlük Partisi (PVV) adlı partisi 37 koltuk kazanmaya hazırlanıyor, en yakın rakibi, sol kanat ittifakının çok önündedir.

"PVV artık görmezden gelinemiyor," dedi. "Yöneteceğiz."

Zaferi Hollanda politikasını sarsmış ve Avrupa genelinde de şok dalgası yaratacak.

Ancak "herkesin başbakanı" olma sözünü yerine getirmek için diğer partileri koalisyona katılmaya ikna etmesi gerekecek. Hedefi, 150 koltuklu parlamentoda 76 koltuğu elde etmek.

Wilders, 60 yaşında, göçmenlik konusundaki geniş çaplı hayal kırıklığından yararlanarak "sınırlar kapalı" vaadiyle dikkat çekti ve Kur'an'ı yasaklama sözünü askıya aldı.

Zafer konuşmasında savaşçı bir tavır sergiledi: "Yönetmek istiyoruz ve... yöneteceğiz. [Koltuk sayıları] muazzam bir övgü, ancak aynı zamanda muazzam bir sorumluluk da taşıyor."

Oylamadan önce, diğer üç büyük parti, Wilders liderliğindeki bir hükümete katılmayı far-right politikaları nedeniyle reddetti. Ancak zaferinin ölçeği nedeniyle bu durum değişebilir.

AB eski komiseri Frans Timmermans liderliğindeki sol ittifak, oyların %94'üne dayanarak 25 koltukla büyük bir farkla ikinci sırada yer alıyor.

Timmermans, Wilders liderliğindeki bir hükümetle hiçbir ilgisi olmayacağını belirtti ve Hollanda demokrasisini ve hukukun üstünlüğünü savunma sözü verdi. "Hollanda'da kimseyi bırakmayacağız. Hollanda'da herkes eşittir," destekçilere söyledi.

Bu, üçüncü sıradaki merkez sağ liberal VVD'nin yeni lideri Dilan Yesilgöz ve dördüncü sırada yer alan ihbarcı milletvekili Pieter Omtzigt tarafından oluşturulan yepyeni bir parti için yer bırakıyor.

Wilders, siyasi rakiplerine doğrudan bir çağrı yaparak birlikte çalışmalarını istedi ve hem Yesilgöz hem de Omtzigt, başarısını kutladı.

Yesilgöz, Wilders'ın ihtiyaç duyduğu sayıları bulabileceğinden şüphelense de, nasıl yanıt vereceklerine parti arkadaşlarının karar vereceğini söylüyor. Seçimden önce Wilders liderliğindeki bir kabinede hizmet etmeyeceğini, ancak kazanırsa onunla çalışmayı da dışlamayacağını açıklamıştı.

Omtzigt, başlangıçta New Social Contract partisinin Wilders ile çalışmayacağını söyledi, ancak şimdi "bu güveni [seçmenlerin] eyleme dönüştürmeye hazır olduklarını" söylüyor.

Wilders'ın zaferi, Hollanda'nın Avrupa Birliği'nin kurucu üyelerinden biri olması nedeniyle Avrupa genelinde şok dalgaları gönderecek.

Avrupa genelindeki milliyetçi ve aşırı sağ liderler, başarısını övdü. Fransa'da Marine Le Pen, bu durumun "milli kimliklerin savunmasına olan artan bağlılığı doğruladığını" söyledi.

Wilders, AB'den ayrılmak için bir referandum düzenlemek istiyor, "Nexit" olarak adlandırılan bu adım, ancak ulusal bir istek olmadığını kabul ediyor. Herhangi büyük bir olası koalisyon ortağını bunu kabul etmeye ikna etmek zorunda kalacak.

Oylamadan önce, ülkenin en uzun süreli başbakanı Mark Rutte'nin temmuz ayında siyasetten çekilmesinin ardından merkez sağ liberal liderinin onunla koalisyon kurmaya açık kapı bıraktığı bir anlaşmazlık sonucu çöken önceki hükümete duyulan geniş çaplı memnuniyetsizlikten yararlandı.

Twente Üniversitesi'nden siyaset bilimci Martin Rosema'ya göre, bu, birkaç ay içinde Wilders'a sunulan birkaç hediyesinden biriydi. Diğer bir hediye, merkez sağ liberal liderin onunla koalisyon kurma kapısını açmış olmasıydı.

"Uluslararası örneklere de dayanarak biliyoruz ki radikal sağ partiler dışlandıklarında daha kötü bir performans sergiler," dedi.

Göç, ana temalardan biri haline geldi ve Wilders, Çarşamba günü bir "mülteci ve göç dalgasıyla" başa çıkmayı amaçladığını açıkladı.

Geçen yıl Hollanda'ya net göç, Rusya'nın Ukrayna'yı istilasından kaçan mültecilerin bir kısmından dolayı 220.000'in üzerinde ikiye katlandı. Ancak bu sorun, 390.000 evin eksikliği nedeniyle daha da kötüleşmiştir.

Yesilgöz'ün VVD'nin Lahey'deki merkezinde, Hollanda'nın ilk kadın başbakanının olasılığını kutlamak için kadeh kaldırmaya hazırlanan destekçiler vardı. Ancak çıkış anketleri ekrana yansıdığında bir kolektif şaşkınlık sesi yükseldi ve neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışarak telefonlarına sarıldılar.

Yesilgöz, Temmuz ayında siyasetten çekilen ülkenin en uzun süreli başbakanı Mark Rutte'nin yerine merkez sağ lider olarak geçti. Türkiye'den yedi yaşında bir mülteci olarak Hollanda'ya geldi, ancak göç konusunda sert bir çizgi benimsemiştir.

Bazı politikacılar ve Müslüman figürler, Geert Wilders ile çalışmayı reddetmeyişi nedeniyle onu aşırı sağa kapı açmakla suçladılar.

Yesilgöz, 46 yaşında, Rutte hükümetinden uzaklaşmaya çalıştı, ancak sonuçta anketlerin beklentilerini karşılayamadı.

Seçimden hemen önce seçmenlerin neredeyse yarısının "gezen seçmenler" olarak tanımlandığını belirtmek önemlidir. Bunlardan birçoğu muhtemelen onu desteklememeye karar vermiştir.

Wilders'ın seçmenleri kazanma başarısını ölçen bir ölçü, Lahey'deki bir Müslüman seçmenden geldi: "Eğer Müslümanlara karşı olmasaydı, ona ilgi duyardım."

Oylamadan saatler önce Wilders, şansları hakkında iyimserdi ve BBC'ye şunları söyledi: "Hollanda'da bir haftada 10 koltuk kazandığımızı düşünüyorum."

Hükümeti kendisi tarafından yönetilen bir koalisyon kurma zorlu görevine gerçekçi bir şekilde yaklaştı, ancak pozitif bir kişi olduğunu ve zaferin diğer partilerin onu görmezden gelmesini "zorlaştıracağını" söyledi.