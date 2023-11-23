Haber: Damla Oya Erman

François-Philippe Champagne, Kanada İnovasyon, Bilim ve Sanayi Bakanı, atamaları Quebec, Longueuil'deki Kanada Uzay Ajansı merkezinin lobisinde yüzlerce kişinin önünde duyurdu.

İlk atama, CSA astronotu Jenni Sidey-Gibbons'un NASA'nın Artemis 2 ay görevinde görevli uzman Jeremy Hansen'in yedeği olarak seçilmesini içeriyor. Ayrıca, Sidey-Gibbons, Artemis 2 sırasında kapsül iletişimcisi olarak görev yapacak, yani astronotlar uzay uçuşları sırasında mürettebat üyeleriyle iletişim kuran kişi olacak.

Diğer bir atama ise Kraliyet Kanada Hava Kuvvetleri Albayı Joshua Kutryk'e ait. Kutryk, 2025'in başlarında Boeing'in Starliner uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na altı aylık bir görev için uçacak. CSA tarafından 2017'de seçilen Kutryk, daha önce Starliner'ın ISS'ye başarılı bir şekilde mürettebatsız uçuşunda CAPCOM olarak görev yapmıştı.

Sidey-Gibbons'un Artemis 2 görevinde Jeremy Hansen'in yerine geçmesi durumunda, bu astronotun ilk uzay uçuşu olacak ve üçüncü Kanadalı kadın astronot olacak. CSA'nın Artemis 2'deki görevleri, CSA'nın Canadarm3 adlı yeni bir robotik kolu taahhüt etmesinden kaynaklanıyor. Aynı zamanda Kanada, NASA ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Artemis Anlaşmaları'nın bir üyesi.

Joshua Kutryk'in atanması, onu NASA'nın ticari mürettebat programında uçan ilk CSA astronotu yapacak. Ancak Kutryk, bir ticari uzay aracında uçan ilk Kanadalı olmayacak; Kanadalı girişimci Mark Pathy, Nisan 2022'de Axiom Space'in özel Ax-1 görevi için SpaceX Crew Dragon'u kullanmıştı.

CSA, altı yılda bir Kanadarm2 robotik kol gibi donanımların temin edilmesi anlaşması uyarınca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir koltuğa sahiptir. Uzaya en son gönderilen CSA astronotu, 2018-2019'da ISS'de 204 gün boyunca kalan tıp doktoru David Saint-Jacques'tı ve bu süre, diğer tüm Kanadalılardan daha uzundu.