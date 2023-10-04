Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bilecik'te yanan iki otomobil kullanılmaz hale geldi

Bilecik'te yanan iki otomobil kullanılmaz hale geldi

T.A'nın evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile av tüfeği, fişek ve 98 gram uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen T.A'ya yönelik çalışma yaptı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.