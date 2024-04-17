Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlenene verilere göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 397 bin 73 kurumsal ilan yayınlandı. Bu ilanların 187 bin 229 adedi satıldı. Geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 10 artış gerçekleşirken, satış adetlerinde yüzde 1,21'lik azalış kaydedildi.

Bu yılın ilk 3 ayına bakıldığında ise ilan adetleri geçen senenin ilk 3 ayına göre 17 bin 932 adet ile yüzde 2 artarken, bu yılın ilk 3 ayında geçen sene aynı döneme göre yüzde 13 artış ile 60 bin 371 adet daha fazla araç satıldı.

Fiyat gelişmeleri

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 364 bin 881 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, mart ayında 2. el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,34, yıl başından itibaren ise yüzde 1,51 arttığı gözlemlendi. Toptan satış fiyatlarında ise artış mart ayında yüzde 2,40, yıl başından itibaren de yüzde 6,92 artış gerçekleşti.

1356 adet ikinci el elektrikli otomobil satıldı

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay 111 bin 25 adetle en çok dizel araçlar satıldı.

Dizel otomobilleri, 68 bin 569 satışla benzinli ve 4 bin 602 satışla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1677, ikinci el elektrikli otomobil satış sayısı 1356 oldu. Mart 2023'te 592 ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Rapora göre mart ayında yüzde 59,3, yılın ilk 3 ay toplamında yüzde 59,1 oranla 2. el çevrim içi araç pazarında satılan her 2 araçtan 1’i dizel araç olmasına rağmen geçen senenin ilk çeyreğiyle kıyaslandığında dizel araç satışlarının toplam satışları içindeki payı yüzde 6,6 azaldı.

Elektrikli araç pazarına bakıldığında ise 2024 yılı ilk çeyreğinde bu araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 0,7 olurken, geçen sene aynı dönemle karşılaştırıldığında pazar payı yüzde 137,2 arttı.

Ortalama satış hızı 40 gün

Bu yılın mart ayında 0-5 yaş grubu araçların satışlarında bir önceki aya göre 6 bin 436 adet daha fazla satışla yüzde 2,3'lük artış görüldü. Yılın ilk 3 ay kümülatif satışlarına bakıldığında 2. el çevrim içi pazarında satılan araçların yüzde 38’ini, 206 bin 712 adetle 11 yaş ve üzeri araçlar oluşturdu.

İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay araçların ortalama satış hızı 40 gün olarak belirlendi. Toyota marka araçlar 34 gün ortalama satış hızı ile pazar ortalamasına göre 6 gün daha hızlı satıldı. BMW markalı araçlar ise 50 günlük satış hızıyla en yavaş satılan araçlar oldu.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlara bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor.

Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayınlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci sebep ise satış.

Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar, "satış" olarak kabul ediliyor.