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Özhan Pulat: Farklı bir hikaye yazabilirdik

Özhan Pulat: Farklı bir hikaye yazabilirdik

33. dakikada Svensson'un pasında topla buluşan Ege Tıknaz'ın rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleciyi geçen meşin yuvarlağı ağlara giderken Kilama çizgiden çıkardı.

27. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Hücum yönünün solundan Pedor ile kullanılan köşe vuruşunda altı pasın sağında topun gelişine vuran Massanga, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

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