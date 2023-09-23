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10. dakikada sol taraftan köşe direği dibine inen Zeqiri'nin savunmayı geçtikten sonra ortasında, boş pozisyonda Varesanoviç istediği gibi vuramayınca, top yandan auta çıktı.

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