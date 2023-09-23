7. dakikadaki Sivasspor atağında, savunmanın arkasına atılan uzun pasa sağ taraftan hareketlenen Burak Kapacak, ceza sahası içerisine girdikten sonra penaltı noktası üzerine yerden pasını gönderdi. Saiz'in kontrol edip vuruşunda, savunmaya çarpan top filelere gitti: 0-1.
10. dakikada sol taraftan köşe direği dibine inen Zeqiri'nin savunmayı geçtikten sonra ortasında, boş pozisyonda Varesanoviç istediği gibi vuramayınca, top yandan auta çıktı.
35. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ceza sahası içine ara pası sonrası Olawoyin'in kontrol edip arka direğe ortasında, Varesanovic, yere düşmeden sağ ayak içi plase vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
39. dakikada Sivassporlu Barrow'un sol taraftan savunmanın arkasına uzun pasına iyi hareketlenen Manaj'in ceza sahası çizgisi üzerinde kontrol edip vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
45+3. dakikadaki Sivasspor atağında, Taha Şahin'in sağdan ceza sahasına ortasında, Varesanovic'in topukla kaleye göndermek istediği topu kaleci Ali Şaşal Vural yatarak ayaklarıyla çelmeyi başardı.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Burak Pakkan, Candaş Elbil, Hakan Karabalcık
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic, Zeqiri, Olawoyin, Sauer, Gaich
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak, Saiz, Emrah Başsan, Barrow, Manaj
Goller: Dk. 35 Varesanovic (Çaykur Rizespor) Dk. 7 Saiz (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Varesanovic, Dk. 44 Mocsi (Çaykur Rizespor)
AA