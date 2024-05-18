20. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında Maxim'in açtığı ortayı kafayla karşılayan Badji'nin vuruşunda top kalenin solundan az farklı auta gitti.

31. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Takımın sağ kanattaki atağında Ogün Özçiçek'in ortasını ceza sahasının içerisinde yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak içeri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

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Stat: Kalyon

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Erdem Bayık

Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, M'Bakata (Dk. 43 Ömürcan Artan), Maxim, Nkoulou, Ogün Özçiçek, Gradel, Markovic, Babdji

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent Mercan, Federico, Koray Günter, Biraschi, Dimitrios, Marcus, Mendes, Valentin, Can Keleş, Markao

Sarı kartlar: DK. 31 Badji (Gaziantep FK), Dk. 39 Dimitrios (VavaCars Fatih Karagümrük)

Kaynak: AA