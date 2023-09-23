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MotoGP'nin Hindistan ayağındaki sprint yarışında Martin birinci oldu

MotoGP'nin Hindistan ayağındaki sprint yarışında Martin birinci oldu

38. dakikada Mendes'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Lasagna, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşu sonrası top kaleci Dituro'dan dönerken, oluşan karambolde Dituro ikinci hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

32. dakikada Sequeira'nın pası sonrası topla buluşan Endri Çekiçi, ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

29. dakikada Pendikspor gole çok yaklaştı. Romero'nun sağdan kullandığı kornerde Welinton, arka direkte kafayla topa vurdu ancak Fatih Karagümrük savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

2. dakikada Mendes'in sağdan yaptığı ortada topa bekletmeden vuran Güven Yalçın'ın şutu sonrası meşin yuvarlak auta çıktı.

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