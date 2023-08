İSTANBUL (AA) - INVAMED Başkanı Raşit Dinç, Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü'nde sigaranın tehlikeli etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

INVAMED'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dinç, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından açıklanan verilere göre, akciğer kanserinin her yıl 1,8 milyon kişinin yaşamını yok ettiğini vurguladı.

Dinç, bu sayının, dünya çapında görülen kanser vakalarının yüzde 12'sini oluşturduğunu aktardı.

Bunun her birimizin hayatını ilgilendiren bir durum olduğunu bildiren Dinç, 'Her bir sayı, hayatını yitirmiş bir bireyi, parçalanmış bir aileyi ve yıkılmış bir toplumu temsil ediyor. Pasif içicilik. Evet, sigara içmeyenler bile bu savaşın bir parçası. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, pasif içicilik nedeniyle her yıl yaklaşık 1,2 milyon kişi hayatını kaybediyor.

Bu savaşta birincil savunma hattımız, tütün kullanımından kaçınmak ve çevresel risk faktörlerine karşı korunmaktır.' şeklinde konuştu.

Akciğer kanserinin, dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin dörtte birinden fazlasını oluşturduğunu belirten Dinç, 'Halkımızın sağlık bilincinin artması gerekiyor. Belirtileri tanımak ve risk altındaki bireylerin düzenli olarak taranması gerekiyor. Daha sağlıklı bir toplum, daha sağlıklı bir gelecek demektir.

Bu savaşın bir parçasıyız ve birlikte hareket ederek bu savaşı kazanabiliriz. Unutmayın, her nefes, bir hayatın öyküsüdür.” değerlendirmesinde bulundu.

AA