Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Avvadi, İranlı yetkililerin vefatı nedeniyle ülkede yarın 1 günlüğüne ulusal yas ilan edildiğini belirterek, "Bu zor zamanlarda kardeş İran halkı ve liderlerinin yanındayız ve üzüntü duygularıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani de İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajları yayımlamıştı.