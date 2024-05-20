Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Avvadi, İranlı yetkililerin vefatı nedeniyle ülkede yarın 1 günlüğüne ulusal yas ilan edildiğini belirterek, "Bu zor zamanlarda kardeş İran halkı ve liderlerinin yanındayız ve üzüntü duygularıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Fransa'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı Fransa'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani de İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajları yayımlamıştı.

Kaynak: AA