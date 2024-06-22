1 Temmuz'dan itibaren, İsrail'e vizesiz girmek isteyen Ukraynalıların elektronik seyahat izni başvurusu yapması gerekecek. Bu düzenleme, 2010'dan beri yürürlükte olan vizesiz giriş rejimini fiilen sona erdiriyor.

Ukrayna'nın İsrail Büyükelçiliği, bu kararı eleştirerek, Ukrayna'nın da karşılık olarak İsrail vatandaşlarına benzer ön onay şartları getireceğini açıkladı. Büyükelçilik, bu düzenlemenin özellikle Çerkassi'den hac için gelecek binlerce Hasidik Yahudi'yi olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Büyükelçilik, İsrail'i diyaloğa davet ederken, "Ukraynalıların girişini kısıtlamak ve birçok Ukraynalının ülkeye girişine izin vermemek iki ülkenin ilişkilerini geriyor" dedi. Son dönemde İsrail'e girmek isteyen çok sayıda Ukraynalı, vizesiz giriş haklarına rağmen kapıdan geri çevrilmişti.

Kiev yönetiminin de İsraillilerin Ukrayna'ya vizesiz seyahat hakkını askıya alarak bu karara yanıt vermesi bekleniyor.