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İsrail askerleri, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya düzenlediği baskında da 3 Filistinliyi öldürmüş, 3'ü ağır 6 kişiyi yaralamıştı.

Açıklamada, Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 151'e yükseldiği kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin günler önce Doğu Kudüs'ün doğusundaki Ayzeriyye beldesinde açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Filistinli Rami Musa Avde'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişinin aracıyla aprona girmesi üzerine hava trafiği durduruldu

Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişinin aracıyla aprona girmesi üzerine hava trafiği durduruldu

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