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Alibeyköy Barajı'nda kısıtlamada yüzenlere ceza

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, çok sayıda boğulma vakasının yaşandığı Alibeyköy Barajı'na girenlere ceza kesildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Haziran 2021 Pazartesi 09:52
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Alibeyköy Barajı'nda kısıtlamada yüzenlere ceza

Alibeyköy Barajı'nda geçtiğimiz hafta 15 yaşındaki Adil Halife, boğuldu. Barajda daha önce de çok sayıda boğulma vakası yaşandı. Dün, sokağa çıkma kısıtlaması ve boğulma tehlikesine aldırmayan yaşları 15 ile 16 yaş arasında değişen 7 genç, baraja girdi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy Barajı'nda dronla denetimler yaparken suya girenleri tespit etti. Ekiplerin geldiğini gören gençler kaçarken, ikisi polise yakalandı. İki gence, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira, kabahatler kanunu kapsamında tehlike uyarısına uymayarak baraja girmekten 225'er lira ceza kesildi. Ekipler, daha sonra gençleri uyararak, evlerine gönderdi. 

"BOĞULMAKTAN KORKMUYORUZ"

Baraja giren 15 yaşındaki gençlerden biri "Tehlikeli ama çok sıcak. Denize de gidemiyoruz. Ayda 3-4 kere baraja girmeye geliyoruz. Çok derin ama derin yere gitmiyoruz. Boğulmaktan korkmuyoruz. Boğulanlar, çok açılıyor. Barajın suyu çok dibe çekiyor" dedi.

"SİZ GELMEDEN ÖNCE BEN DE BOĞULUYORDUM" 

Baraja giren bir başka genç ise, "3 metreden sonra bayağı derinleşiyor. Benim boyumu bile aştı. Siz gelmeden önce girdim ben. Boğuluyordum bir ton su yuttum. Arkadaşlarım sağ olsun beni kurtardı. Hava sıcak, her yer kapalı. Denize gitsek salya var, burası temiz.  Boğulursak da o da Allah'ın takdiri" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Alibeyköy BarajıYüzmeYasakCezaKoronavirüsKısıtlama
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