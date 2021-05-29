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Arnavutköy'de otomobin çarptığı kişi öldü

ARNAVUTKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:56
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Arnavutköy'de otomobin çarptığı kişi öldü

Arnavutköy - Haraççı yolunda dün akşam saatlerinde Mustafa K., 50 ED 709 plakalı otomobiliyle ilerlerken yolun karşısına geçmeye çalışan Doğan Bakan'a çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan Doğan Bakan, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı Doğan Bakan'ı ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Bakan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  Kaza sonrası otomobil sürücüsü Mustafa K., gözaltına alınarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyHaraççıTrafik KazasıKaza
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