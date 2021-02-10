Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1544
ALTIN
418.775
DOLAR
7.0805
STERLİN
9.7647
EURO
8.5711
Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi 75...
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de muhtelif arsa satışı
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de...
Sinop Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptırıyor
Sinop Belediyesi kat karşılığı...
Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor
Darülaceze Başkanlığı 21 daire...

Asırlık çınar devrildi, görevli kıl payı kurtuldu

ÜSKÜDAR'da Türkiye Futbol Federasyonu Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesinde bulunan asırlık çınar büyük bir gürültü ile devrildi. Güvenlik kulübesinin üzerine devrilen ağacın kırılan dalları yol kenarında park halinde bulunan bir araca zarar verdi. Güvenlik görevlisi ise saniyeler önce kulübenin içinden çıktığı için kurtuldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Şubat 2021 Çarşamba 08:43
0 Okunma
Asırlık çınar devrildi, görevli kıl payı kurtuldu

Olay saat 00.30 sıralarında Beylerbeyi Mahallesi, Beybostanı Sokak üzerinde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesinde meydana geldi. Tesislerin bahçesinde bulunan asırlık çınar bir anda büyük bir gürültü ile devrildi. Güvenlik kulübesinin üzerine yıkılan ağacın dalları tesislerin dışında yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilde hasara neden oldu.

Güvenlik görevlisi ise ağacın devrilmesinden saniyeler içinde kulübeden çıktığı için son anda kurtulmuş oldu. Ağacın kırılan dalı kulübenin tavanını delerek içeri girdi.

KORKUNÇ BİR GÜRÜLTÜ İLE DEVRİLDİ

Tesislerin hemen yanındaki taksi durağında şoför olarak çalışan Raif Turmuş yaşananlarla ilgili olarak; “Biz taksi durağında bekliyorduk, korkunç bir gürültü oldu. Bir baktık federasyonun içindeki ağaç yola yıkıldı. Çok korkunç bir gürültü, sanki deprem oluyormuş gibi yani. Yaşlı bir ağaç, kökünden koptu. Herhalde dünkü rüzgarda o darbeyi aldı, bu akşam hafif rüzgarla beraber demek ki yıkılmalık oldu yani. İçeride kulübede görevli vardı, görevli lavaboya gitti, arkasından yıkıldı. Mucize gibi yani, o arkadaş lavaboya gitmese onun orada işi bitmiştiö şeklinde konuştu.

CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN

Devrilen ağaçtan zarar gören 34 KG 5016 sahibi Ayşe Kırıcı ise; “Geçmiş olsun diyorum kendime, Allah'tan çok zarar vermemiş. Bu saatte de böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Ne diyeyim yani, mala gelsin de cana gelmesin" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri ağacın devrildiği Beybostanı Sokağı şerit çekerek trafiğe kapattı. Olay yerine gelen belediye ekiplerinin sokaktaki dal parçalarını toplamasının ardından, sokak tekrar trafiğe açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarTFFAğaççınarRüzgarFırtına
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal
İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal
Gaziosmanpaşa’da çatı uçtu; Mahalleli deprem sandı 
Gaziosmanpaşa’da çatı uçtu; Mahalleli deprem sandı 
İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına denetim
İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına denetim
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans